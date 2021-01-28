Финансист написав: velvet написав:
Тільки СЕП, за нал комісія.
Скільки коштує СЕП? Є ліміти об'єми?
Проци з фонду СЕПав назовні безкоштовно.
Ліміт 1-го лютого спробую перевірити, перекажу сам собі з одного про-Запаса на інший, де ставка цікавіша. Начебто, мають зарахувати одним днем, надіюся, без втрати підвищених процентів на обох про-Запасах. Далі буде...
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