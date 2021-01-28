Ліміт 1-го лютого спробую перевірити, перекажу сам собі з одного про-Запаса на інший, де ставка цікавіша. Начебто, мають зарахувати одним днем, надіюся, без втрати підвищених процентів на обох про-Запасах. Далі буде...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Подскажите, здесь есть возможность прямого обмена доллара на евро, или курс считается через покупку доллара и продажу гривны? Если есть прямой курс, где его увидеть, и как оно в сравнении с Альфой или абанком, и обменками?
У меня есть здесь нужная сумма в долларах, что вызывает естественное желание один раз заказать и получить евро, а не бегать с этими долларами в другой банк или обменник. Но нет карты в евро, чтобы самому проверить, как это работает, и делать её только чтобы попробовать - не хочу, даже цифровую. Поэтому нужна помощь зала. Сумма не слишком большая, чтобы рассчитывать на какую-то особую любовь в обменках - менее $2000.