Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:25

Подскажите, здесь есть возможность прямого обмена доллара на евро, или курс считается через покупку доллара и продажу гривны? Если есть прямой курс, где его увидеть, и как оно в сравнении с Альфой или абанком, и обменками?



У меня есть здесь нужная сумма в долларах, что вызывает естественное желание один раз заказать и получить евро, а не бегать с этими долларами в другой банк или обменник. Но нет карты в евро, чтобы самому проверить, как это работает, и делать её только чтобы попробовать - не хочу, даже цифровую. Поэтому нужна помощь зала.

Сумма не слишком большая, чтобы рассчитывать на какую-то особую любовь в обменках - менее $2000.