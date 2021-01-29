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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8813881488158816
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:24

  Финансист написав:
  velvet написав:Тільки СЕП, за нал комісія.

Скільки коштує СЕП? Є ліміти об'єми?

Проци з фонду СЕПав назовні безкоштовно.

Ліміт 1-го лютого спробую перевірити, перекажу сам собі з одного про-Запаса на інший, де ставка цікавіша. Начебто, мають зарахувати одним днем, надіюся, без втрати підвищених процентів на обох про-Запасах. Далі буде...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:25

Подскажите, здесь есть возможность прямого обмена доллара на евро, или курс считается через покупку доллара и продажу гривны? Если есть прямой курс, где его увидеть, и как оно в сравнении с Альфой или абанком, и обменками?

У меня есть здесь нужная сумма в долларах, что вызывает естественное желание один раз заказать и получить евро, а не бегать с этими долларами в другой банк или обменник. Но нет карты в евро, чтобы самому проверить, как это работает, и делать её только чтобы попробовать - не хочу, даже цифровую. Поэтому нужна помощь зала.
Сумма не слишком большая, чтобы рассчитывать на какую-то особую любовь в обменках - менее $2000.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:55

M-Audio Курс можно на сайте в виджете обмена валют глянуть.
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SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:32

  M-Audio написав:Но нет карты в евро, чтобы самому проверить, как это работает, и делать её только чтобы попробовать - не хочу, даже цифровую.

Це при тому, що картка робиться за 1/10 часу, що пішов на написання цього опусу. А ще ж треба поті чекати на відповідь...
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klug
 
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