Смотрю, что карта со сроком годности 03/21 не пропала из П24.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:56
Re: Приватбанк
А продление действия карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней теперь на постоянной основе (как и сам карантин)?
Смотрю, что карта со сроком годности 03/21 не пропала из П24.
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:32
ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:44
Хм, странно. Универсалка со сроком годности 02/21 пропала чётко 01.03.
В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:47
Re: Приватбанк
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