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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8849885088518852
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:56

Re: Приватбанк

А продление действия карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней теперь на постоянной основе (как и сам карантин)?
Смотрю, что карта со сроком годности 03/21 не пропала из П24.

https://privatbank.ua/ru/news/2020/3/19/1152
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:32

ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:44

  Ой+ написав:ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.

Хм, странно. Универсалка со сроком годности 02/21 пропала чётко 01.03.
В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:47

Re: Приватбанк

  ramzes4 написав:В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль


Ну моїм обом на ці картки ще докапували % і були деякі залишки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:41

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк.
Перевипустить її на digital-карту ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:19

Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:22

  Driver написав:Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?

Дві зарплатки можна.
А можна і одну...аналогічно з соціалкою...так собі міркую.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:23

  Driver написав:Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?


Конечно можно. Не нужно.
jay2004
 
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