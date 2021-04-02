А продление действия карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней теперь на постоянной основе (как и сам карантин)? Смотрю, что карта со сроком годности 03/21 не пропала из П24.
ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Ой+ написав:ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Хм, странно. Универсалка со сроком годности 02/21 пропала чётко 01.03. В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль