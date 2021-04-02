Приватбанк
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:56
А продление действия карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней теперь на постоянной основе (как и сам карантин)?
Смотрю, что карта со сроком годности 03/21 не пропала из П24.
https://privatbank.ua/ru/news/2020/3/19/1152
ramzes4
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:32
ramzes4 Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Ой+
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:44
Ой+ написав: ramzes4
Висіти картка то буде і далі після 90 днів, але ви нічого з нею не зможете зробити в п24 ні ще де інде. В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк. Те ж саме в сина.
Хм, странно. Универсалка со сроком годности 02/21 пропала чётко 01.03.
В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль
ramzes4
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:47
ramzes4 написав:
В обоих случаях на счету, понятное дело, ноль
Ну моїм обом на ці картки ще докапували % і були деякі залишки.
Ой+
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:41
Ой+ написав:
В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк.
Перевипустить її на digital-карту
MASolomko
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:19
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?
Driver
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:22
Driver написав:
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?
Дві зарплатки можна.
А можна і одну...аналогічно з соціалкою...так собі міркую.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:23
Driver написав:
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?
Конечно можно. Не нужно.
jay2004
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:22
Driver написав:
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
Или придётся заводить вторую КДВ?
На одну Картку для виплат можна одночасно отримувати різні цільові зарахування.
ПриватБанк
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:29
MASolomko написав: Ой+ написав:
В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк.
Перевипустить її на digital-карту
Так і зробив, але те що висить на просроченій пластиковій не виводиться і не переводиться. В сина є дві КДВ, але з протермінованої також нічого не витягнеш.
Востаннє редагувалось
Ой+
в Суб 03 кві, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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