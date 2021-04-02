можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:32
Re: Приватбанк
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:35
Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.
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