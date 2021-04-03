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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8850885188528853
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:32

Re: Приватбанк

  Driver написав:Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?


можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:35

  Goodman написав:
  Driver написав:Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?


можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.


Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:09

  Ой+ написав:
  MASolomko написав:
  Ой+ написав:В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк.
Перевипустить її на digital-карту ;)


Так і зробив, але те що висить на просроченій пластиковій не виводиться і не переводиться. В сина є дві КДВ, але з протермінованої також нічого не витягнеш.

Якось нелогічно. Ви точно перевипустили стару картку на цифрову, а не випустили нову з окремим рахунком?
  Ой+ написав:Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.

А як навпаки: отримувати зарплату на пенсійну?
klug
 
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  #<1 ... 8850885188528853
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