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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:32
Driver написав:
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.
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Goodman
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:35
Goodman написав: Driver написав:
Можно ли получать соц. выплаты и зряплату на одну и ту же КДВ одновременно?
можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.
Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.
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Ой+
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Додано: Суб 03 кві, 2021 23:09
Ой+ написав: MASolomko написав: Ой+ написав:
В моєї дружини закінчився термін валютної, то картка якби висить і на ній є кошти, але ні перевести їх ні щось інше ніяк.
Перевипустить її на digital-карту
Так і зробив, але те що висить на просроченій пластиковій не виводиться і не переводиться. В сина є дві КДВ, але з протермінованої також нічого не витягнеш.
Якось нелогічно. Ви точно перевипустили стару картку на цифрову, а не випустили нову з окремим рахунком?
Ой+ написав:
Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.
А як навпаки: отримувати зарплату на пенсійну?
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klug
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Додано: Нед 04 кві, 2021 07:08
klug написав:
Ви точно перевипустили стару картку на цифрову, а не випустили нову з окремим рахунком?
А як навпаки: отримувати зарплату на пенсійну?
Дав маху. Дійсно нову. Перевипустив тепер цифрову і потяг залишки. Зарплату на пенсійну не скажу, як правило, спочатку зарплати тоді пенсія. І з реального досвіду близьких в такому випадку % на залишок не було.
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Ой+
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