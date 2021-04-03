можно , для все начислений у вас единий таб номер - ваш инн.
на кдв получаем пенсию, субсидию.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:32
Re: Приватбанк
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:35
Не радив би, бо по пенсійній можна мати % на залишок, а якщо підключите пенсію на зарплатну, то його не буде.
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:09
Якось нелогічно. Ви точно перевипустили стару картку на цифрову, а не випустили нову з окремим рахунком?
А як навпаки: отримувати зарплату на пенсійну?
Додано: Нед 04 кві, 2021 07:08
Re: Приватбанк
Дав маху. Дійсно нову. Перевипустив тепер цифрову і потяг залишки. Зарплату на пенсійну не скажу, як правило, спочатку зарплати тоді пенсія. І з реального досвіду близьких в такому випадку % на залишок не було.
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:07
Re: Приватбанк
Приват даже и пополнение копилки уже урезал, раньше было 50000 грн, сейчас 5000 грн.
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:15
На залишок коштів від 100 грн. на пенсійній картці наровуються %% незалежко від джерела надходження. Але 4% безподаткових будуть нараховуватися тільки на пенсійні надходження, а на решту коштів - 4% мінус ПДФО і військовий збір.
А поповнювати депозит безподатковий напевно буде можливість як з пенсії, так і зі зарплати.
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|