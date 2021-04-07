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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:37
"Опомнился" можно будет сказать, если выплата будет без участия НБУ
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:41
Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....
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Ferlakur
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:25
Ferlakur написав:
Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....
да,уже наверняка опоздаем))
Кількість Заохочень 1 обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі вичерпання Заохочень Акції, зазначених у п. 1.7.1 цих Правил.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:51
Мизантрóп написав: Ferlakur написав:
Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....
да,уже наверняка опоздаем))
Кількість Заохочень 1 обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі вичерпання Заохочень Акції, зазначених у п. 1.7.1 цих Правил.
Да, наверное это так, а выберут скорее всего тех, кто делал международные переводы.
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Oktawa
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:20
Ой+ написав:
бо по пенсійній можна мати % на залишок
В якому випадку? Є пенсійна картка для виплат.
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finfen
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:05
finfen написав:
В якому випадку? Є пенсійна картка для виплат.
У Приват24 потрібно активувати депозитну функцію пенсійної КДВ у налаштуваннях картки і буде автоматично нараховуватися 4% на залишок коштів, якщо більше 100 грн.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21
До речі, а чи нараховуються бонусні фантики на digital Універсалку?
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Solar_simfi
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:46
Solar_simfi, а чому б ні?
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MASolomko
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