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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8851885288538854
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:37

  N0mad написав:Приватбанк опомнился и решил попробовать, что да как. :lol:
https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
Но кешбек 50 грн в месяц - это имхо просто насмешка по сравнению с другими банками.

"Опомнился" можно будет сказать, если выплата будет без участия НБУ :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:41

  N0mad написав:Приватбанк опомнился и решил попробовать, что да как. :lol:
https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
Но кешбек 50 грн в месяц - это имхо просто насмешка по сравнению с другими банками.

Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово :mrgreen:
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:25

  Ferlakur написав:
  N0mad написав:Приватбанк опомнился и решил попробовать, что да как. :lol:
https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
Но кешбек 50 грн в месяц - это имхо просто насмешка по сравнению с другими банками.

Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово :mrgreen:
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....

да,уже наверняка опоздаем))
Кількість Заохочень 1 обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі вичерпання Заохочень Акції, зазначених у п. 1.7.1 цих Правил.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:51

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:
  N0mad написав:Приватбанк опомнился и решил попробовать, что да как. :lol:
https://newpromos.privatbank.ua/skyn_cherez_pryvat
Но кешбек 50 грн в месяц - это имхо просто насмешка по сравнению с другими банками.

Не 50 грн в месяц, а 50 грн единоразово :mrgreen:
Даже лень делать какие-то движения ради этого, а еще зная, как Приват "любит" отдавать вознаграждения по таким акциям....

да,уже наверняка опоздаем))
Кількість Заохочень 1 обмежена. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі вичерпання Заохочень Акції, зазначених у п. 1.7.1 цих Правил.

Да, наверное это так, а выберут скорее всего тех, кто делал международные переводы.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:20

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:бо по пенсійній можна мати % на залишок

В якому випадку? Є пенсійна картка для виплат.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:05

  finfen написав:В якому випадку? Є пенсійна картка для виплат.

У Приват24 потрібно активувати депозитну функцію пенсійної КДВ у налаштуваннях картки і буде автоматично нараховуватися 4% на залишок коштів, якщо більше 100 грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

До речі, а чи нараховуються бонусні фантики на digital Універсалку?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:46

Re: Приватбанк

Solar_simfi, а чому б ні?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:41

MASolomko, а бох його знає. З Бегемотом треба постійно бути напоготові.
Solar_simfi
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  #<1 ... 8851885288538854
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