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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:40
Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14
ПриватБанк
1. можно закинуть со своей Визы Привата на Визу Привата подруги 500 грн, а она мне их возвращает тоже на мою Визу.
2. потомм три раза пополняю телефон на сайте опсоса со своей Визы по 50 грн.
3. подруга пополняет со своей - у неё лайф тоже 3 раза по 50 грн
4. остатки выводим на Пумб или через копилку
5. КЕШБЕК точно по этой схеме прийдёт вовремя?
З.Ы,
ну и пунк 0 - регистрация перед движняком
З.Ы.2
уложились в 12 минут
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:06
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