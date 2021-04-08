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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8852885388548855
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:40

Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14

ПриватБанк


1. можно закинуть со своей Визы Привата на Визу Привата подруги 500 грн, а она мне их возвращает тоже на мою Визу.
2. потомм три раза пополняю телефон на сайте опсоса со своей Визы по 50 грн.
3. подруга пополняет со своей - у неё лайф тоже 3 раза по 50 грн
4. остатки выводим на Пумб или через копилку
5. КЕШБЕК точно по этой схеме прийдёт вовремя?

З.Ы,
ну и пунк 0 - регистрация перед движняком
З.Ы.2
уложились в 12 минут
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:41

  sonechko написав:Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?

У загальному випадку - так, але є варіанти виводу на партнерів, а далі вже стає легше. У Вашому випадку очевидним вибором є вивід на найкращий банк для оплати комуналки
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:26

Приватбанк запустив послугу відправки закордонних Swift-переказів через смартфон.
Така можливість доступна клієнтам у оновленій версії мобільного банку Приват24 для iOs та Android.
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:34

Можно ли в банкомате привата снять доллар с кдв?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:51

Порт
Тока гривнами
demichh
 
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  #<1 ... 8852885388548855
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