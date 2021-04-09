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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:40
Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?
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sonechko
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14
ПриватБанк
1. можно закинуть со своей Визы Привата на Визу Привата подруги 500 грн, а она мне их возвращает тоже на мою Визу.
2. потомм три раза пополняю телефон на сайте опсоса со своей Визы по 50 грн.
3. подруга пополняет со своей - у неё лайф тоже 3 раза по 50 грн
4. остатки выводим на Пумб или через копилку
5. КЕШБЕК точно по этой схеме прийдёт вовремя?
З.Ы,
ну и пунк 0 - регистрация перед движняком
З.Ы.2
уложились в 12 минут
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:41
sonechko написав:
Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?
У загальному випадку - так, але є варіанти виводу на партнерів, а далі вже стає легше. У Вашому випадку очевидним вибором є вивід на найкращий банк для оплати комуналки
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:26
Приватбанк запустив послугу відправки закордонних Swift-переказів через смартфон.
Така можливість доступна клієнтам у оновленій версії мобільного банку Приват24 для iOs та Android.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:34
Можно ли в банкомате привата снять доллар с кдв?
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Порт
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:51
Порт
Тока гривнами
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demichh
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:43
Порт написав:
Можно ли в банкомате привата снять доллар с кдв?
А чи можна занести долар на Уні в банкоматі Привата?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:55
Квесторе_поверніться написав: Порт написав:
Можно ли в банкомате привата снять доллар с кдв?
А чи можна занести долар на Уні в банкоматі Привата?
Конечно. Можно и на КДВ через Приватвклад.
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lel
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