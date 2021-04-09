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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:40
Подскажите, на выход так и осталось 0,5% хоть р2р хоть СЭП? Ничего не изменилось?
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:14
ПриватБанк
1. можно закинуть со своей Визы Привата на Визу Привата подруги 500 грн, а она мне их возвращает тоже на мою Визу.
2. потомм три раза пополняю телефон на сайте опсоса со своей Визы по 50 грн.
3. подруга пополняет со своей - у неё лайф тоже 3 раза по 50 грн
4. остатки выводим на Пумб или через копилку
5. КЕШБЕК точно по этой схеме прийдёт вовремя?
З.Ы,
ну и пунк 0 - регистрация перед движняком
З.Ы.2
уложились в 12 минут
Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:41
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:26
Приватбанк запустив послугу відправки закордонних Swift-переказів через смартфон.
Така можливість доступна клієнтам у оновленій версії мобільного банку Приват24 для iOs та Android.
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:43
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:55
Re: Приватбанк
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16
Точно в банкомате можно? А то у нас тут поставили банкомат с приемом вместо терминала, но это всё же банкомат, и карту другого банка там пополнить не даёт, в отличие от терминала. А все остальные терминалы в округе - не круглосуточные. Гады.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:16
Re: Приватбанк
Специальный банкомат с функцией приема и выдачи. Может пачкой принимать. В моем ближайшем отделении 4 терминала, один спец.банкомат, и один обычный. Иногда все 5 пробую, что бы принял дол. купюру.
Работает только внутри отделения, у меня. В зоне 24/7 стоят обычные.
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