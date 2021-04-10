|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50
M-Audio написав:
Точно в банкомате можно? А то у нас тут поставили банкомат с приемом вместо терминала, но это всё же банкомат, и карту другого банка там пополнить не даёт, в отличие от терминала. А все остальные терминалы в округе - не круглосуточные. Гады.
В таких терминалах-банкоматах в меню пишет, что "депозиты и пополнение карт других банков ожидайте в следующей версии".
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sauvignon
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор