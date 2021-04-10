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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8853885488558856
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50

  M-Audio написав:Точно в банкомате можно? А то у нас тут поставили банкомат с приемом вместо терминала, но это всё же банкомат, и карту другого банка там пополнить не даёт, в отличие от терминала. А все остальные терминалы в округе - не круглосуточные. Гады.

В таких терминалах-банкоматах в меню пишет, что "депозиты и пополнение карт других банков ожидайте в следующей версии".
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:33

Народ, хто платив сьогодні за комуналку, вперше таке, закачало однією квитанцією і одна сума без розпису на постачальників? Як тепер побачити, куди, яка сума пішла???Зображення
melkh
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