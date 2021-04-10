В таких терминалах-банкоматах в меню пишет, что "депозиты и пополнение карт других банков ожидайте в следующей версии".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50
В таких терминалах-банкоматах в меню пишет, что "депозиты и пополнение карт других банков ожидайте в следующей версии".
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:33
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:49
Re: Приватбанк
melkh, у системі був відходняк. Чат обіцяв після 21:00 диво й отримаємо нормальні квитанції. Не збрехали.
ps Після зазначеного часу система перезавантажила й шаблони оплат
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