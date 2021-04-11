Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:50
M-Audio написав:
Точно в банкомате можно? А то у нас тут поставили банкомат с приемом вместо терминала, но это всё же банкомат, и карту другого банка там пополнить не даёт, в отличие от терминала. А все остальные терминалы в округе - не круглосуточные. Гады.
В таких терминалах-банкоматах в меню пишет, что "депозиты и пополнение карт других банков ожидайте в следующей версии".
SHURICK76
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Додано: Суб 10 кві, 2021 21:49
melkh, у системі був відходняк. Чат обіцяв після 21:00 диво й отримаємо нормальні квитанції. Не збрехали.
ps Після зазначеного часу система перезавантажила й шаблони оплат
MASolomko
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Додано: Суб 10 кві, 2021 22:42
MASolomko +1 плюсанув в карму
melkh
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:23
А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже
Ferlakur
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:45
Ferlakur написав:
А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже
Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.
ПриватБанк
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:51
ПриватБанк написав: Ferlakur написав:
А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже
Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.
В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.
Ferlakur
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:10
Ferlakur написав: ПриватБанк написав:
проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси
В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.
Модернизировали, модернизировали, да не вымодернизировали )
mustbe
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:47
ПриватБанк написав:
Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.
А нельзя в открытую писать здесь
https://privatbank.ua/news/archive
, что будут работы и ряд функций могут быть не доступны?
MASolomko
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:50
Ferlakur написав: ПриватБанк написав: Ferlakur написав:
А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже
Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.
В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.
"Мы хотели сделать наши сервисы лучше, поэтому их отключили"
Так лучше
Вкладчик1234
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