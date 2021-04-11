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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49
А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку
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Kalgan
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