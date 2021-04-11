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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49
А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:08
Ferlakur написав: ПриватБанк написав: Ferlakur написав:
А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже
Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.
В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21
ПриватБанк написав:
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
Спасіба, сьогодні зранку вже працює.
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