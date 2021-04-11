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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8854885588568857
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49

Re: Приватбанк

А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку :|
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:08

  Ferlakur написав:
  ПриватБанк написав:
  Ferlakur написав:А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже


Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.

В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.


Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21

  ПриватБанк написав:
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.

Спасіба, сьогодні зранку вже працює.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:41

Актуалізація даних - Приватбанк террорізує дзвінками в неділ

Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???Зображення
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:15

  stuermer01 написав:Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???Зображення



Добрий день!
Нам шкода, що після звернення в підтримку у вас залишився неприємний осад. Для успішного проходження ідентифікації, важливо надавати дані належної якості та в повному обсязі. Для вирішення питання, просимо вас надати документ зі сторінками, де вказана вірна адреса реєстрації. Якщо виникнуть труднощі чи додаткові запитання – ласкаво просимо в приватні повідомлення. Будемо раді підказати.
З повагою, ПриватБанк.
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