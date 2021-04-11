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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49
Re: Приватбанк
А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:08
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:41
Актуалізація даних - Приватбанк террорізує дзвінками в неділ
Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:15
Добрий день!
Нам шкода, що після звернення в підтримку у вас залишився неприємний осад. Для успішного проходження ідентифікації, важливо надавати дані належної якості та в повному обсязі. Для вирішення питання, просимо вас надати документ зі сторінками, де вказана вірна адреса реєстрації. Якщо виникнуть труднощі чи додаткові запитання – ласкаво просимо в приватні повідомлення. Будемо раді підказати.
З повагою, ПриватБанк.
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