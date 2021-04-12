Додано: Пон 12 кві, 2021 14:07

я є клієнтом приватбанку десь з 2008 року і ніколи не розумів претензій до привата бо у всіх інших банків були в рази гірше обслуговування і в рази менше можливостей.

пройшов час і картина змінилась. вирішив купити електросамокат в оплату частинами приватбанка. оформив замовлення і бачу повідомлення що у мене недостатній ліміт на оплату частинами. при цьому я багато раз користувався оплатою частинами і ніколи не було проблем. захожу в приват24 і бачу, що ліміт на оплату частинами 0, а раніше був 25тис. При цьому кредитний ліміт як і раніше 50тис. почав зясовувати в чому проблема, в чаті підтримки мені сказали що щоб користуватись оплатою частинами я повинен отримувати ЗП на карту, мати депозит і активно користуватись картою привата.

я став рідше користуватись картою привата бо в монобанку все зроблено зручніше і є кешбек. у мене зявилось бажання активніше користуватись приватом, але сам приват по суті послав мене сказавши, що ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.



у мене хороша кредитна історія і високий кредитний рейтинг, пару раз на місяць дзвонять з різних банків і пропонують оформити у них карту з великим кредитним лімітом, я постійно відмовлявся, а тепер думаю, що настав час шукати інший банк де я буду повноцінним клієнтом.