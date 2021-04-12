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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49
Re: Приватбанк
А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:08
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:41
Актуалізація даних - Приватбанк террорізує дзвінками в неділ
Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:15
Добрий день!
Нам шкода, що після звернення в підтримку у вас залишився неприємний осад. Для успішного проходження ідентифікації, важливо надавати дані належної якості та в повному обсязі. Для вирішення питання, просимо вас надати документ зі сторінками, де вказана вірна адреса реєстрації. Якщо виникнуть труднощі чи додаткові запитання – ласкаво просимо в приватні повідомлення. Будемо раді підказати.
З повагою, ПриватБанк.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:07
я є клієнтом приватбанку десь з 2008 року і ніколи не розумів претензій до привата бо у всіх інших банків були в рази гірше обслуговування і в рази менше можливостей.
пройшов час і картина змінилась. вирішив купити електросамокат в оплату частинами приватбанка. оформив замовлення і бачу повідомлення що у мене недостатній ліміт на оплату частинами. при цьому я багато раз користувався оплатою частинами і ніколи не було проблем. захожу в приват24 і бачу, що ліміт на оплату частинами 0, а раніше був 25тис. При цьому кредитний ліміт як і раніше 50тис. почав зясовувати в чому проблема, в чаті підтримки мені сказали що щоб користуватись оплатою частинами я повинен отримувати ЗП на карту, мати депозит і активно користуватись картою привата.
я став рідше користуватись картою привата бо в монобанку все зроблено зручніше і є кешбек. у мене зявилось бажання активніше користуватись приватом, але сам приват по суті послав мене сказавши, що ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.
у мене хороша кредитна історія і високий кредитний рейтинг, пару раз на місяць дзвонять з різних банків і пропонують оформити у них карту з великим кредитним лімітом, я постійно відмовлявся, а тепер думаю, що настав час шукати інший банк де я буду повноцінним клієнтом.
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:02
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:21
Добрий день!
Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.
В свою чергу, ми намагаємось йти на зустріч клієнтам коли бачимо, що клієнт бажає цього та зі своєї сторони робить відповідні кроки.
З повагою, ПриватБанк.
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:29
Мне раньше стабильно, время от времени, сыпались сообщения о том, что лимит на оплату частями повышен до 25000 гривен. Каждый раз повышен, и каждый раз до 25000. Видимо, когда-то происходит и обратный процесс, но, поскольку банку на клиентов плевать, он не считает нужным их предупреждать о такой мелочи. В этом же нет пиара, зачем же банку негатив? А то, что клиент, может быть, рассчитывает на такую возможность, так это ничего.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:28
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