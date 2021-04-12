RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8854885588568857
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 01:49

Re: Приватбанк

А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку :|
Kalgan
 
Повідомлень: 664
З нами з: 02.01.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:08

  Ferlakur написав:
  ПриватБанк написав:
  Ferlakur написав:А шо, по выходным нельзя интернет- или диджитал- картку оформить? Вчера и сегодня пишет — техническая ошибка, попробуйте позже


Перепрошуємо за можливі незручності. Ця опція була тимчасово недоступна через проведення регламентних робіт, що покликані модернізувати наші сервіси та зробити їх ще більш зручними.

В смислі була тимчасово? Воно і зараз не працює.


Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21

  ПриватБанк написав:
Добрий день!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та розібратися в ситуації детальніше.

Спасіба, сьогодні зранку вже працює.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 14.10.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:41

Актуалізація даних - Приватбанк террорізує дзвінками в неділ

Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???Зображення
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 21.07.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:15

  stuermer01 написав:Приватбанк тероризує дзвінками в неділю! Коли це припиниться! Я вже 2 рази зробив актуалізацію даних онлайн тиждень тому! Завантажив всі розвороти паспорта, всіх сторінок! Заповнив анкету, підписав онлайн! В онлайн-чаті не можуть допомогти! Кажуть адреса реєстрації не збігається з адресою проживання, але це маячня! Все збігається, див. скріншоти. Вже 2 рази зробив та поставив галочку! Вони брешуть, щоб я прийшов у відділення, тому що ці ідіоти не спроможні зробити онлайн ідентифікацію! Тобто я мушу все одно йти у відділення та ризикувати здоров'ям щоб пройти ідентифікацію! Тоді навіщо було робити онлайн ідентифікацію! У вас ідіоти працюють у відділі ідентифікації ???Зображення



Добрий день!
Нам шкода, що після звернення в підтримку у вас залишився неприємний осад. Для успішного проходження ідентифікації, важливо надавати дані належної якості та в повному обсязі. Для вирішення питання, просимо вас надати документ зі сторінками, де вказана вірна адреса реєстрації. Якщо виникнуть труднощі чи додаткові запитання – ласкаво просимо в приватні повідомлення. Будемо раді підказати.
З повагою, ПриватБанк.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:07

я є клієнтом приватбанку десь з 2008 року і ніколи не розумів претензій до привата бо у всіх інших банків були в рази гірше обслуговування і в рази менше можливостей.
пройшов час і картина змінилась. вирішив купити електросамокат в оплату частинами приватбанка. оформив замовлення і бачу повідомлення що у мене недостатній ліміт на оплату частинами. при цьому я багато раз користувався оплатою частинами і ніколи не було проблем. захожу в приват24 і бачу, що ліміт на оплату частинами 0, а раніше був 25тис. При цьому кредитний ліміт як і раніше 50тис. почав зясовувати в чому проблема, в чаті підтримки мені сказали що щоб користуватись оплатою частинами я повинен отримувати ЗП на карту, мати депозит і активно користуватись картою привата.
я став рідше користуватись картою привата бо в монобанку все зроблено зручніше і є кешбек. у мене зявилось бажання активніше користуватись приватом, але сам приват по суті послав мене сказавши, що ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.

у мене хороша кредитна історія і високий кредитний рейтинг, пару раз на місяць дзвонять з різних банків і пропонують оформити у них карту з великим кредитним лімітом, я постійно відмовлявся, а тепер думаю, що настав час шукати інший банк де я буду повноцінним клієнтом.
andyj_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 25.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:02

  andyj_ua написав:тепер думаю, що настав час шукати

Для начала - отыщите заглавные буквы )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:21

  andyj_ua написав:я є клієнтом приватбанку десь з 2008 року і ніколи не розумів претензій до привата бо у всіх інших банків були в рази гірше обслуговування і в рази менше можливостей.
пройшов час і картина змінилась. вирішив купити електросамокат в оплату частинами приватбанка. оформив замовлення і бачу повідомлення що у мене недостатній ліміт на оплату частинами. при цьому я багато раз користувався оплатою частинами і ніколи не було проблем. захожу в приват24 і бачу, що ліміт на оплату частинами 0, а раніше був 25тис. При цьому кредитний ліміт як і раніше 50тис. почав зясовувати в чому проблема, в чаті підтримки мені сказали що щоб користуватись оплатою частинами я повинен отримувати ЗП на карту, мати депозит і активно користуватись картою привата.
я став рідше користуватись картою привата бо в монобанку все зроблено зручніше і є кешбек. у мене зявилось бажання активніше користуватись приватом, але сам приват по суті послав мене сказавши, що ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.

у мене хороша кредитна історія і високий кредитний рейтинг, пару раз на місяць дзвонять з різних банків і пропонують оформити у них карту з великим кредитним лімітом, я постійно відмовлявся, а тепер думаю, що настав час шукати інший банк де я буду повноцінним клієнтом.






Добрий день!
Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.
В свою чергу, ми намагаємось йти на зустріч клієнтам коли бачимо, що клієнт бажає цього та зі своєї сторони робить відповідні кроки.
З повагою, ПриватБанк.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:29

  andyj_ua написав:і бачу, що ліміт на оплату частинами 0, а раніше був 25тис.
Мне раньше стабильно, время от времени, сыпались сообщения о том, что лимит на оплату частями повышен до 25000 гривен. Каждый раз повышен, и каждый раз до 25000. Видимо, когда-то происходит и обратный процесс, но, поскольку банку на клиентов плевать, он не считает нужным их предупреждать о такой мелочи. В этом же нет пиара, зачем же банку негатив? А то, что клиент, может быть, рассчитывает на такую возможность, так это ничего.
M-Audio
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 23.03.11
Подякував: 377 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:28

  Kalgan написав:А давно приват срезал надбавку за продление депо и в гривне ? На сайте уже не видно упоминания про эту надбавку :|

Давно.
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37062
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8854885588568857
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9659)
12.04.2021 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.