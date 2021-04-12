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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8855885688578858
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:14

  ПриватБанк написав:Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.

Та хай би ви хоч на курячих кістках там гадали, кому дати, а кому ні. Невже так важко повідомити клієнта, що ліміт було переглянуто у бік зменшення і клієнту потрібно звернутися до конкурентів? Чому ця "несподіванка" застає клієнта зненацька на касі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:30

  klug написав:
  ПриватБанк написав:Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.

Та хай би ви хоч на курячих кістках там гадали, кому дати, а кому ні. Невже так важко повідомити клієнта, що ліміт було переглянуто у бік зменшення і клієнту потрібно звернутися до конкурентів? Чому ця "несподіванка" застає клієнта зненацька на касі?


Примат всегда ложил на клиентов. Мне они также обрезали кред. лимит и лимит по оплате частями без какого-либо уведомления. хз зачем они режут лимиты клиентам, много сейчас отзывов по этому поводу.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:57

  andyj_ua написав:ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.

Приват превращается в ощад.
Или в типичный госбанк, где кредитный лимит - 3 зарплаты (и только для "своих" зарплатников)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:58

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Давно.
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.

2 марта еще точно была +0,25%.(депо продлился с надбавкой)
сейчас по факту условия уже хуже чем в ощАде :(
Kalgan
 
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  #<1 ... 8855885688578858
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