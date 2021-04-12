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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:14
ПриватБанк написав:
Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.
Та хай би ви хоч на курячих кістках там гадали, кому дати, а кому ні. Невже так важко повідомити клієнта, що ліміт було переглянуто у бік зменшення і клієнту потрібно звернутися до конкурентів? Чому ця "несподіванка" застає клієнта зненацька на касі?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:30
klug написав: ПриватБанк написав:
Розуміємо, що зміна ліміту за послугою «Оплата частинами» стала несподіванкою. Банк приймає рішення про розмір ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників.
Та хай би ви хоч на курячих кістках там гадали, кому дати, а кому ні. Невже так важко повідомити клієнта, що ліміт було переглянуто у бік зменшення і клієнту потрібно звернутися до конкурентів? Чому ця "несподіванка" застає клієнта зненацька на касі?
Примат всегда ложил на клиентов. Мне они также обрезали кред. лимит и лимит по оплате частями без какого-либо уведомления. хз зачем они режут лимиты клиентам, много сейчас отзывов по этому поводу.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:57
andyj_ua написав:
ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.
Приват превращается в ощад.
Или в типичный госбанк, где кредитный лимит - 3 зарплаты (и только для "своих" зарплатников)
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:58
Квесторе_поверніться написав:
Давно.
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
2 марта еще точно была +0,25%.(депо продлился с надбавкой)
сейчас по факту условия уже хуже чем в ощАде
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:02
klug написав:
Та хай би ви хоч на курячих кістках там гадали, кому дати, а кому ні. Невже так важко повідомити клієнта, що ліміт було переглянуто у бік зменшення і клієнту потрібно звернутися до конкурентів? Чому ця "несподіванка" застає клієнта зненацька на касі?
Так все силы сосредоточены на обработке 1000 параметров.
На такую мелочь, как оповещение клиентов - ресурсов уже не хватает )
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:05
Квесторе_поверніться написав:
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Зачем ?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:25
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Зачем ?
денег много наверно
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cohan
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:44
cohan написав: mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Зачем ?
денег много наверно
To mustbe, cohan
От Ви цікаві! Ну запропонуйте щось краще з найдоступнішого...
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Sungsam
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:55
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Зачем ?
Нехай буде.
А що було краще зробити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:20
Sungsam написав:
От Ви цікаві! Ну запропонуйте щось краще з найдоступнішого...
Та не это вы интересные. Спецом дежать тут зп или пенсию чтобы иметь возможность заморозить их под 9% грязными это или надо искренне любить #зеленелайно или ужасно не любить свою зарплату (пенсию)
А "запропоновать" выше 9% грязными на год - ИМХО не сложно от слова "совсем"
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