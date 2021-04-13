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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8856885788588859
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:15

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.

Зачем ?

Нехай буде.
А що було краще зробити?

Есть куча вариантов >10% а то и >11%.
Сдаваться привату под 9% - себя не любить.

Да хоть в старый газик положить под 10% с практически свободным доступом - и то лучше.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:22

інфляція зараз від 7 до 8% !!! що ви там заробите на тих 9%?... :shock: :shock:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:32

Re: Приватбанк

  greenozon написав:інфляція зараз від 7 до 8%

Офіційна. В цю цифру ніхто не вірить.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:14

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Сдаваться привату под 9% - себя не любить.

Так це стовпець під зарплату, який можна поповнювати а можна не поповнювати в залежності від конюктури ставок в БС.
А 10% і 11% і навіть 12,7% в Фарсі лише до 200000 грн.
Квесторе_поверніться
 
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