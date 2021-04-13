Есть куча вариантов >10% а то и >11%.
Сдаваться привату под 9% - себя не любить.
Да хоть в старый газик положить под 10% с практически свободным доступом - и то лучше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:15
Есть куча вариантов >10% а то и >11%.
Сдаваться привату под 9% - себя не любить.
Да хоть в старый газик положить под 10% с практически свободным доступом - и то лучше.
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:32
Re: Приватбанк
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:14
Re: Приватбанк
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:22
Ваша відповідь не враховує об'єктивної реальності маленьких населених пунктів. Спробуйте но в доступних ОБ та ПБ (і все!) знайти щось подібне на Ваші рекомендації
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:41
У мого кума - населений пункт меньше 20 тис. жителів (4 банки представлені там). Клієнт більше 15 банків, більше 45 карт. Було б бажання .
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:57
Re: Приватбанк
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