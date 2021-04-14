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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:15
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
В березні відкрив безподатковий на рік під 7,25% чистими.
Це біля 9 грязними.
Зачем ?
Нехай буде.
А що було краще зробити?
Есть куча вариантов >10% а то и >11%.
Сдаваться привату под 9% - себя не любить.
Да хоть в старый газик положить под 10% с практически свободным доступом - и то лучше.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:32
greenozon написав:
інфляція зараз від 7 до 8%
Офіційна. В цю цифру ніхто не вірить.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:14
mustbe написав:
Сдаваться привату под 9% - себя не любить.
Так це стовпець під зарплату, який можна поповнювати а можна не поповнювати в залежності від конюктури ставок в БС.
А 10% і 11% і навіть 12,7% в Фарсі лише до 200000 грн.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:22
Flamingo написав: Sungsam написав:
От Ви цікаві! Ну запропонуйте щось краще з найдоступнішого...
Та не это вы интересные. Спецом дежать тут зп или пенсию чтобы иметь возможность заморозить их под 9% грязными это или надо искренне любить #зеленелайно или ужасно не любить свою зарплату (пенсию)
А "запропоновать" выше 9% грязными на год - ИМХО не сложно от слова "совсем"
Ваша відповідь не враховує об'єктивної реальності маленьких населених пунктів. Спробуйте но в доступних ОБ та ПБ (і все!
) знайти щось подібне на Ваші рекомендації
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Sungsam
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:41
Sungsam написав: Flamingo написав: Sungsam написав:
От Ви цікаві! Ну запропонуйте щось краще з найдоступнішого...
Та не это вы интересные. Спецом дежать тут зп или пенсию чтобы иметь возможность заморозить их под 9% грязными это или надо искренне любить #зеленелайно или ужасно не любить свою зарплату (пенсию)
А "запропоновать" выше 9% грязными на год - ИМХО не сложно от слова "совсем"
Ваша відповідь не враховує об'єктивної реальності маленьких населених пунктів. Спробуйте но в доступних ОБ та ПБ (і все!
) знайти щось подібне на Ваші рекомендації
У мого кума - населений пункт меньше 20 тис. жителів (4 банки представлені там). Клієнт більше 15 банків, більше 45 карт. Було б бажання
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jay2004
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:57
jay2004 написав:
4 банки представлені там
Це які ще 2 банки невідомі...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:58
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
4 банки представлені там
Це які ще 2 банки невідомі...якщо не секрет?
Можливо ще хтось з цих:
По состоянию на 1 января 2021 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений (1,837 тыс.), второе место занимает ПриватБанк (1,717 тыс.), третье – Райффайзен банк Аваль (396), четвертое – Укргазбанк (276) и пятое – Укрсиббанк(272).
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velvet
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