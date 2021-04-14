|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:02
klug написав: Golf_streem написав:
Нужен совет. Есть в Привате на Универсальной небольшая сумма.В какой банк лучше перевести (и как с минимальными потерями?) под депозитные нужды? Есть моно, укрсиб (ньюкард) и пумб (ясно).
Виходячи з поставлених умов, то без втрат лише на ЛУМУМБу (все ж краще відкрити ВсеКарту, хоча б віртуалку), а далі Вам світ відкритий: хоч трилітрові банки, хоч банк крові.
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:08
Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37091
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:36
Квесторе_поверніться написав: Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
На кредитній є кредит? А ще?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|