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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8857885888598860
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:02

  klug написав:
  Golf_streem написав:Нужен совет. Есть в Привате на Универсальной небольшая сумма.В какой банк лучше перевести (и как с минимальными потерями?) под депозитные нужды? Есть моно, укрсиб (ньюкард) и пумб (ясно).

Виходячи з поставлених умов, то без втрат лише на ЛУМУМБу (все ж краще відкрити ВсеКарту, хоча б віртуалку), а далі Вам світ відкритий: хоч трилітрові банки, хоч банк крові.

Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:08

Re: Приватбанк

  Golf_streem написав:Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?

Дебетну від кредитної можна відрізнити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Golf_streem написав:Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?

Дебетну від кредитної можна відрізнити?

Чомусь мені здається, що то трохи іншої гілки форуму стосується :!:
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Golf_streem написав:Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?

Дебетну від кредитної можна відрізнити?

На кредитній є кредит? А ще?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:06

  Golf_streem написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Golf_streem написав:Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?

Дебетну від кредитної можна відрізнити?

На кредитній є кредит? А ще?

Ну тут Офпред ничо не знает про Лумумбу.
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  #<1 ... 8857885888598860
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