|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:02
klug написав: Golf_streem написав:
Нужен совет. Есть в Привате на Универсальной небольшая сумма.В какой банк лучше перевести (и как с минимальными потерями?) под депозитные нужды? Есть моно, укрсиб (ньюкард) и пумб (ясно).
Виходячи з поставлених умов, то без втрат лише на ЛУМУМБу (все ж краще відкрити ВсеКарту, хоча б віртуалку), а далі Вам світ відкритий: хоч трилітрові банки, хоч банк крові.
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:08
Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37091
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:36
Квесторе_поверніться написав: Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
На кредитній є кредит? А ще?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:06
Golf_streem написав: Квесторе_поверніться написав: Golf_streem написав:
Чем ВсеКарта координально отличается от ВсеМожу (которая уже есть)? Для лучшего вложения может открыть карту еще какого-то банка?
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
На кредитній є кредит? А ще?
Ну тут Офпред ничо не знает про Лумумбу.
Стучитесь сюдой ПУМБ
Там расскажут и про Тарифы и про КБ и про фичи. Попробуйте
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34083
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2685 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:16
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Дебетну від кредитної можна відрізнити?
Ну тут Офпред ничо не знает про Лумумбу.
Стучитесь сюдой ПУМБ
Там расскажут и про Тарифы и про КБ и про фичи. Попробуйте
Моє уточнююче запитання витікає виключно з мого попереднього запитання і відпавіді на нього від klug (все ж краще відкрити ВсеКарту). І я розумію (можливо не так глибоко, як Ви),чим відрізняється дебетка від кредитки і на якій гілці форума обговорюють картки ПУМБ .
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:26
Golf_streem написав:
витікає виключно з мого попереднього запитання
ну ща прийдет модер и потрет ваше й попередне й уточнююче й будуть вам ще і всі виключення
см. viewtopic.php?p=5211167#p5211167
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 34083
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2685 раз.
- Подякували: 4072 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:32
Golf_streem написав:
І я розумію
Ну возможно вы не улавливаете главную разницу - по крайней мере судя по тем вопросам что вы тут задаете - очень на то похоже. А главное в вопросах операций с картами - кредитку надо использовать более осторожно. Если вы ошибетесь при переводе в сумме по дебетке и попытаетесь перевести бОльшую сумму чем имеете - система вам такой платеж просто не пропустит. А если то же самое попытаться сделать по кредитке - мало того что платеж уйдет да еще и банк комис с вас возьмет так как платеж будет частично проходить за счет кредитных. А при переводах за счет кредитных часто густо применяются весьма жесткие. Вот исходя из таких соображений уважаемый klug и рекомендовал в качестве транзитной карті использовать дебетовую ВсеКарта, а не кредитную ВсеМожу. Тем более что гривневая виртуальная карта сейчас в аппке открывается довольно быстро и легко. Как-то так...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1582 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:13
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:19
Oktawa написав:
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
Сх...яли?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3876
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|