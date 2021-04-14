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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8858885988608861
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:52

Re: Приватбанк

Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:55

  Илата Наволач написав:Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.


Я вчора поскаржився на такого співробітника, який мені нав‘язував збільшення КЛ попри мої заперечення, сьогодні передзвонювали, просили пробачення за незручності.
Dimaa
 
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