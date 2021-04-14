RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8858885988608861
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:52

Re: Приватбанк

Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.
Илата Наволач
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 23.09.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:55

  Илата Наволач написав:Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.


Я вчора поскаржився на такого співробітника, який мені нав‘язував збільшення КЛ попри мої заперечення, сьогодні передзвонювали, просили пробачення за незручності.
Dimaa
 
Повідомлень: 74
З нами з: 09.06.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:55

  Oktawa написав:Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?

Ні, не візьме.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37095
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:25

  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:І я розумію
...А при переводах за счет кредитных часто густо применяются весьма жесткие.

Спасибо. Это весомый аргумент-)
Golf_streem
 
Повідомлень: 57
З нами з: 06.08.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:27

  Вкладчик1234 написав:
  andyj_ua написав:ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.

Приват превращается в ощад.
Или в типичный госбанк, где кредитный лимит - 3 зарплаты (и только для "своих" зарплатников)

ничем не поможет ни з/п ни депо. Я так понимаю, что там уже не осталось спецов, которые представляют как происходит оценка, т.е. оно как-то работает, но поправить или исправить алгоритм они уже не могут, либо надо все переделывать по новой, либо оставить как есть... Главное, чтобы старые разрабы не оставили парочку сюрпризов...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6817
З нами з: 20.01.15
Подякував: 406 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:28

  clientage написав:
  Golf_streem написав:витікає виключно з мого попереднього запитання

ну ща прийдет модер и потрет ваше й попередне й уточнююче й будуть вам ще і всі виключення :)
см. viewtopic.php?p=5211167#p5211167

Видимо я "немного" новичок и только учусь. Я задавал какие-то не правильные вопросы в этой ветке (это не стеб, я реально хочу понимать)? Можно в личку. Спасибо.
Golf_streem
 
Повідомлень: 57
З нами з: 06.08.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?

Ні, не візьме.

А на дебетну?
Golf_streem
 
Повідомлень: 57
З нами з: 06.08.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:39

  Golf_streem написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?

Ні, не візьме.

А на дебетну?

Если под дебетной вы понимаете КДВ - то возьмет обязательно - 0,5%. Согласно тарифов
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6125
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:41

  Golf_streem написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?

Ні, не візьме.

А на дебетну?

На дебетную уни не возьмет, а на дебетную КДВ - возьмет.
И сразу поясню по предыдущему вопросу, если у вас на кредитке есть минус, то когда вы туда переведете свои, то вы просто погасите кредитку и не сможете использовать эти средства для депозитов. Потому вам и рекомендовали открыть дебетку.
Тут уни может быть без кредлимита - фактически дебетка. Вы лучше уточняйте тип карты при вопросе.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6817
З нами з: 20.01.15
Подякував: 406 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8858885988608861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Lost, ol_zy, Марлос 1990 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.