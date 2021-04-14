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Приватбанк
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:52
Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.
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Илата Наволач
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:55
Илата Наволач написав:
Сегодня мне звонил приставучий бот и предлагал страхование кредитного лимита, трижды отвечала, что нет, не интересно, но опять опять пел про полезность функции и предагал подключить эту страховку. Такое впервые за 10 лет сотрудничества с Приватом, что после очередного круга просто бросила трубку... Надо искать альтенативы, терпеть не могу звонки по телефону вместо сообщений, так как они всегда невовремя, и когда меня не понимают с трех раз, а продолжают свою песню.
Я вчора поскаржився на такого співробітника, який мені нав‘язував збільшення КЛ попри мої заперечення, сьогодні передзвонювали, просили пробачення за незручності.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:55
Oktawa написав:
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
Ні, не візьме.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:25
Flamingo написав: Golf_streem написав:
І я розумію
...А при переводах за счет кредитных часто густо применяются весьма жесткие.
Спасибо. Это весомый аргумент-)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:27
Вкладчик1234 написав: andyj_ua написав:
ти спочатку переведи отримання ЗП на нашу карту, відкрий депозит, активно користуйся каоткою, а потім через місяць можливо тобі піднімуть ліміт по оплаті частинами, щоб ти міг користуватись всіма продуктами компанії, а якщо ні, то ти недоклієнт і не заслуговуєш того щоб користуватись всіма послугами банку.
Приват превращается в ощад.
Или в типичный госбанк, где кредитный лимит - 3 зарплаты (и только для "своих" зарплатников)
ничем не поможет ни з/п ни депо. Я так понимаю, что там уже не осталось спецов, которые представляют как происходит оценка, т.е. оно как-то работает, но поправить или исправить алгоритм они уже не могут, либо надо все переделывать по новой, либо оставить как есть... Главное, чтобы старые разрабы не оставили парочку сюрпризов...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:28
clientage написав: Golf_streem написав:
витікає виключно з мого попереднього запитання
ну ща прийдет модер и потрет ваше й попередне й уточнююче й будуть вам ще і всі виключення
см. viewtopic.php?p=5211167#p5211167
Видимо я "немного" новичок и только учусь. Я задавал какие-то не правильные вопросы в этой ветке (это не стеб, я реально хочу понимать)? Можно в личку. Спасибо.
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Golf_streem
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:31
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
Ні, не візьме.
А на дебетну?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:39
Golf_streem написав: Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
Ні, не візьме.
А на дебетну?
Если под дебетной вы понимаете КДВ - то возьмет обязательно - 0,5%. Согласно тарифов
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:41
Golf_streem написав: Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
Подскажите, Приват возьмёт комиссию за входящий платёж по СЭП из другого банка на карту универсальная?
Ні, не візьме.
А на дебетну?
На дебетную уни не возьмет, а на дебетную КДВ - возьмет.
И сразу поясню по предыдущему вопросу, если у вас на кредитке есть минус, то когда вы туда переведете свои, то вы просто погасите кредитку и не сможете использовать эти средства для депозитов. Потому вам и рекомендовали открыть дебетку.
Тут уни может быть без кредлимита - фактически дебетка. Вы лучше уточняйте тип карты при вопросе.
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