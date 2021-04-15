Додано: Чет 15 кві, 2021 23:34

Нужно было заплатить налоги. Перед этим перешел на оплату налогов на единый счет. Где-то читал про 14 полей для заполнения информации о назначении платежа при оплате на такой счет (подумал, вот это вляпался), но не уделил внимание изучению вопроса.

Перед созданием платежа решил подстраховаться и обратился в поддержку 3700. Не записал имя оператора, но он меня заверил, что заполнять нужно по их всплывающим подсказкам. Подчеркнул в разговоре, что платить буду на ЕДИНЫЙ СЧЕТ. Он опять подтвердил, что выбирайте из того что всплывает и все будет хорошо.

Хорошо не получилось. В электронном кабинете плательщика налогов нет информации о зачислении этих средств. На расчетный счет они не возвращались. Но есть сообщения в электронном кабинете об ошибке в назначения платежа (наказ МФУ №666). Исправить в электронном кабинете назначение платежа нет возможности. В понедельник последний срок оплаты налогов. Вот такая поддержка получается.