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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58
Re: Приватбанк
Какие ставки викопилке?
Додано: Чет 15 кві, 2021 23:34
Не компетентность уверенной в себя поддержки
Нужно было заплатить налоги. Перед этим перешел на оплату налогов на единый счет. Где-то читал про 14 полей для заполнения информации о назначении платежа при оплате на такой счет (подумал, вот это вляпался), но не уделил внимание изучению вопроса.
Перед созданием платежа решил подстраховаться и обратился в поддержку 3700. Не записал имя оператора, но он меня заверил, что заполнять нужно по их всплывающим подсказкам. Подчеркнул в разговоре, что платить буду на ЕДИНЫЙ СЧЕТ. Он опять подтвердил, что выбирайте из того что всплывает и все будет хорошо.
Хорошо не получилось. В электронном кабинете плательщика налогов нет информации о зачислении этих средств. На расчетный счет они не возвращались. Но есть сообщения в электронном кабинете об ошибке в назначения платежа (наказ МФУ №666). Исправить в электронном кабинете назначение платежа нет возможности. В понедельник последний срок оплаты налогов. Вот такая поддержка получается.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:11
7%. Процентна ставка є незмінною протягом строку дії Договору. З детальною інформацією ви завжди можете ознайомитися на сайті:
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16
Добрий день!
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розібратися в ситуації, що склалася.
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