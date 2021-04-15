RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8859886088618862
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58

Re: Приватбанк

Какие ставки викопилке?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 23:34

Не компетентность уверенной в себя поддержки

Нужно было заплатить налоги. Перед этим перешел на оплату налогов на единый счет. Где-то читал про 14 полей для заполнения информации о назначении платежа при оплате на такой счет (подумал, вот это вляпался), но не уделил внимание изучению вопроса.
Перед созданием платежа решил подстраховаться и обратился в поддержку 3700. Не записал имя оператора, но он меня заверил, что заполнять нужно по их всплывающим подсказкам. Подчеркнул в разговоре, что платить буду на ЕДИНЫЙ СЧЕТ. Он опять подтвердил, что выбирайте из того что всплывает и все будет хорошо.
Хорошо не получилось. В электронном кабинете плательщика налогов нет информации о зачислении этих средств. На расчетный счет они не возвращались. Но есть сообщения в электронном кабинете об ошибке в назначения платежа (наказ МФУ №666). Исправить в электронном кабинете назначение платежа нет возможности. В понедельник последний срок оплаты налогов. Вот такая поддержка получается.
napa08n
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:11

  Investor_K написав:Какие ставки викопилке?


7%. Процентна ставка є незмінною протягом строку дії Договору. З детальною інформацією ви завжди можете ознайомитися на сайті: https://privatbank.ua/depozit
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 66
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16

  napa08n написав:Нужно было заплатить налоги. Перед этим перешел на оплату налогов на единый счет. Где-то читал про 14 полей для заполнения информации о назначении платежа при оплате на такой счет (подумал, вот это вляпался), но не уделил внимание изучению вопроса.
Перед созданием платежа решил подстраховаться и обратился в поддержку 3700. Не записал имя оператора, но он меня заверил, что заполнять нужно по их всплывающим подсказкам. Подчеркнул в разговоре, что платить буду на ЕДИНЫЙ СЧЕТ. Он опять подтвердил, что выбирайте из того что всплывает и все будет хорошо.
Хорошо не получилось. В электронном кабинете плательщика налогов нет информации о зачислении этих средств. На расчетный счет они не возвращались. Но есть сообщения в электронном кабинете об ошибке в назначения платежа (наказ МФУ №666). Исправить в электронном кабинете назначение платежа нет возможности. В понедельник последний срок оплаты налогов. Вот такая поддержка получается.




Добрий день!
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розібратися в ситуації, що склалася.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 66
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8859886088618862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, ricardo, Spring, valya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.