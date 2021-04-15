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Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58
Re: Приватбанк
Какие ставки викопилке?
Додано: Чет 15 кві, 2021 23:34
Не компетентность уверенной в себя поддержки
Нужно было заплатить налоги. Перед этим перешел на оплату налогов на единый счет. Где-то читал про 14 полей для заполнения информации о назначении платежа при оплате на такой счет (подумал, вот это вляпался), но не уделил внимание изучению вопроса.
Перед созданием платежа решил подстраховаться и обратился в поддержку 3700. Не записал имя оператора, но он меня заверил, что заполнять нужно по их всплывающим подсказкам. Подчеркнул в разговоре, что платить буду на ЕДИНЫЙ СЧЕТ. Он опять подтвердил, что выбирайте из того что всплывает и все будет хорошо.
Хорошо не получилось. В электронном кабинете плательщика налогов нет информации о зачислении этих средств. На расчетный счет они не возвращались. Но есть сообщения в электронном кабинете об ошибке в назначения платежа (наказ МФУ №666). Исправить в электронном кабинете назначение платежа нет возможности. В понедельник последний срок оплаты налогов. Вот такая поддержка получается.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:11
7%. Процентна ставка є незмінною протягом строку дії Договору. З детальною інформацією ви завжди можете ознайомитися на сайті:
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16
Добрий день!
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розібратися в ситуації, що склалася.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:48
Re: Приватбанк
К сожалению, мой тип аккаунта (только вчера зарегистрировался) пока не разрешает отправлять ЛС.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:11
Re: Приватбанк
napa08n, деньги ушли из банка и поступили получателю.
Скорее всего, лучше повторно отправить деньгу и уже с правильным назначением платежа и реквизитами. А касательно первого платежа обратиться официально получателю и попросить его или вернуть, или откорректировать назначение.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:51
До речі, від 26.02 прийняли поправки і тепер що на Єдиний Рахунок, що без нього призначення платежу заповнюється однаково (як колись було, 7 полів)...
- у Вас случайно не сохранилось ссылки на эту информацию?
В налоговой (это г. Ровно) сегодня побывал. Конструктивного ответа не получил. Все вроде понимают, все кивают, а решить вопрос не могут. Пообещали, что в понедельник появиться начальник отдела, которая является специалистом и только она сможет это решить.
На предложение, давайте я еще раз заплачу, но только дайте или проверьте все цифры и знаки, которые нужно указать в назначении платежа, ответили, что вот этот начальник отдела и сможет ответить, и что пока не нужно повторять оплату. Подожду понедельника и начальника отдела.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:54
Вікторія 05: Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час сплати платежів на єдиний рахунок мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847, який набрав чинності з 26.02.2021).
Це мені підтримка відповіла через Телеграм бота податкової (@DPS_ContactCenter_bot).
Ну і сам наказ 666 з останніми правками
І тут я поняв що сам теж неправильно заповнив призначення Уважно читаємо розділ 2 наказу 666...
Востаннє редагувалось miltador в П'ят 16 кві, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:03
Ну так як я сам лажанув теж (вже другий раз) з цим призначенням платежу для Єдиного Рахунку то хочу ще сказать що через електронний кабінет теж можна створити запит на повернення або зачислення платежів...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:42
miltador
Спасибо за ЛС. Как писал выше, я пока не могу писать ЛС (статус аккаунта не позволяет).
То, что Вы советуете, работает в течении суток после появления письма с сообщением об ошибке во входящих. Да, тогда они дублируются в "Единий рахунок" и там их можно править.
А я зашел в электронный кабинет только через 4 -5 дней и они у меня уже были в "Перегляд звітності", а там они в виде пдф файла и их корректировка не возможна.
И вот на этот вопрос, как их теперь изменить, мне в налоговой и не могут ответить.
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