RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8860886188628863
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:59

miltador
Да, и еще про наказ № 666:
Там есть такое:
"... поле № 6:
заповнюється розділовий знак «;»*;
заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;..."
Кто получал квитанцию с Повідомленням про використання/відмову від використання єдиного рахунку", где указан код отримувача (8 цифр) и рахунок отримувача (29 знаков) и потом создает назначение платежа в платежке, вполне логично в поле №6 хочет указать этот код получателя.
А нет, это совсем не тот код. Оказывается, по крайней мере мне так заявили в налоговой (надеюсь это не секретная информация), там тоже 8 цифр, но они разные для Единого налога и ЕСВ и это совсем другие цифры. Не хочу их выкладывать, т.к. не знаю принцип их формирования, может они привязаны к региону.
napa08n
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:02

  napa08n написав:К сожалению, мой тип аккаунта (только вчера зарегистрировался) пока не разрешает отправлять ЛС.


В такому разі, надішліть, будь ласка, на help@pb.ua опис ситуації і контакти для зв'язку з Вами, щоб ми могли перевірити інформацію і вирішити виниклі питання.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 67
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:08

ПриватБанк
Написал письмо и указал свои контакты.
napa08n
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8860886188628863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9709)
16.04.2021 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.