miltador
Да, и еще про наказ № 666:
Там есть такое:
"... поле № 6:
заповнюється розділовий знак «;»*;
заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;..."
Кто получал квитанцию с Повідомленням про використання/відмову від використання єдиного рахунку", где указан код отримувача (8 цифр) и рахунок отримувача (29 знаков) и потом создает назначение платежа в платежке, вполне логично в поле №6 хочет указать этот код получателя.
А нет, это совсем не тот код. Оказывается, по крайней мере мне так заявили в налоговой (надеюсь это не секретная информация), там тоже 8 цифр, но они разные для Единого налога и ЕСВ и это совсем другие цифры. Не хочу их выкладывать, т.к. не знаю принцип их формирования, может они привязаны к региону.