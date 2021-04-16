miltador Да, и еще про наказ № 666: Там есть такое: "... поле № 6: заповнюється розділовий знак «;»*; заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;..." Кто получал квитанцию с Повідомленням про використання/відмову від використання єдиного рахунку", где указан код отримувача (8 цифр) и рахунок отримувача (29 знаков) и потом создает назначение платежа в платежке, вполне логично в поле №6 хочет указать этот код получателя. А нет, это совсем не тот код. Оказывается, по крайней мере мне так заявили в налоговой (надеюсь это не секретная информация), там тоже 8 цифр, но они разные для Единого налога и ЕСВ и это совсем другие цифры. Не хочу их выкладывать, т.к. не знаю принцип их формирования, может они привязаны к региону.
ПриватБанк На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.