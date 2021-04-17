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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8860886188628863 Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:59 miltador

Да, и еще про наказ № 666:

Там есть такое:

"... поле № 6:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;..."

Кто получал квитанцию с Повідомленням про використання/відмову від використання єдиного рахунку", где указан код отримувача (8 цифр) и рахунок отримувача (29 знаков) и потом создает назначение платежа в платежке, вполне логично в поле №6 хочет указать этот код получателя.

А нет, это совсем не тот код. Оказывается, по крайней мере мне так заявили в налоговой (надеюсь это не секретная информация), там тоже 8 цифр, но они разные для Единого налога и ЕСВ и это совсем другие цифры. Не хочу их выкладывать, т.к. не знаю принцип их формирования, может они привязаны к региону. napa08n

Повідомлень: 6 З нами з: 15.04.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:02 napa08n написав: К сожалению, мой тип аккаунта (только вчера зарегистрировался) пока не разрешает отправлять ЛС. К сожалению, мой тип аккаунта (только вчера зарегистрировался) пока не разрешает отправлять ЛС.



В такому разі, надішліть, будь ласка, на В такому разі, надішліть, будь ласка, на help@pb.ua опис ситуації і контакти для зв'язку з Вами, щоб ми могли перевірити інформацію і вирішити виниклі питання. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 69 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:08 ПриватБанк

Написал письмо и указал свои контакты. napa08n

Повідомлень: 6 З нами з: 15.04.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:20 napa08n написав: ПриватБанк

Написал письмо и указал свои контакты. Написал письмо и указал свои контакты.



Ваше питання вже в роботі у профільних фахівців. По результату вам зателефонуємо. Ваше питання вже в роботі у профільних фахівців. По результату вам зателефонуємо. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 69 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 10:21 ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. valya

Повідомлень: 1475 З нами з: 31.10.12 Подякував: 410 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:16 valya написав: операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити

Какое дело операционистке до долгов за коммуналь ?

Хотя, раз выразила желание - пусть погасит, почему бы и нет ) Какое дело операционистке до долгов за коммуналь ?Хотя, раз выразила желание - пусть погасит, почему бы и нет ) mustbe

Повідомлень: 5391 З нами з: 27.12.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 15:04 valya написав: ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.



Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.

Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 69 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 16:09 ПриватБанк написав: valya написав: ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.



Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.

Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.

И как быстро вы обновляете эту инф-ю?

Вот я вчера оплатил коммуналку для тёщи на строннем ресурсе, не в Привате.

А через 2 дня ей в кассе Привата грозно сказали, шо она ничо не оплатила.

Вы ведь понимаете, шо это скандал в семье или даже инфаркт у любимой тещи.

Може банка не будет сувать свою неадекватную носяру в мои семейные дела? Хай ваш крезоит молча там анализирует 1000 факторофф и отвечает, ну как минимум по запросу, от клиента



ПС. Лучше бы подумали как КБ давать 1..2% за оплату коммуналки через Приват. Ведь коммунальщики делятся с банком комисс за оплату коммуналки, эта комисс включена в сам тариф коммунальщиков. А банка за оплату коммуналки еще и с клиентов сдирает мзду, еще и со страшными глазами пугает мою тёщу И как быстро вы обновляете эту инф-ю?Вот я вчера оплатил коммуналку для тёщи на строннем ресурсе, не в Привате.А через 2 дня ей в кассе Привата грозно сказали, шо она ничо не оплатила.Вы ведь понимаете, шо это скандал в семье или даже инфаркт у любимой тещи.Може банка не будет сувать свою неадекватную носяру в мои семейные дела? Хай ваш крезоит молча там анализирует 1000 факторофф и отвечает,, от клиентаПС. Лучше бы подумали как КБ давать 1..2% за оплату коммуналки через Приват. Ведь коммунальщики делятся с банком комисс за оплату коммуналки, эта комисс включена в сам тариф коммунальщиков. А банка за оплату коммуналки еще и с клиентов сдирает мзду, еще и со страшными глазами пугает мою тёщу clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 34097 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2686 раз. Подякували: 4076 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8860886188628863 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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