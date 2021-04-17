miltador Да, и еще про наказ № 666: Там есть такое: "... поле № 6: заповнюється розділовий знак «;»*; заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;..." Кто получал квитанцию с Повідомленням про використання/відмову від використання єдиного рахунку", где указан код отримувача (8 цифр) и рахунок отримувача (29 знаков) и потом создает назначение платежа в платежке, вполне логично в поле №6 хочет указать этот код получателя. А нет, это совсем не тот код. Оказывается, по крайней мере мне так заявили в налоговой (надеюсь это не секретная информация), там тоже 8 цифр, но они разные для Единого налога и ЕСВ и это совсем другие цифры. Не хочу их выкладывать, т.к. не знаю принцип их формирования, может они привязаны к региону.
ПриватБанк На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
valya написав:ПриватБанк На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо. Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.
valya написав:ПриватБанк На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо. Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.
И как быстро вы обновляете эту инф-ю? Вот я вчера оплатил коммуналку для тёщи на строннем ресурсе, не в Привате. А через 2 дня ей в кассе Привата грозно сказали, шо она ничо не оплатила. Вы ведь понимаете, шо это скандал в семье или даже инфаркт у любимой тещи. Може банка не будет сувать свою неадекватную носяру в мои семейные дела? Хай ваш крезоит молча там анализирует 1000 факторофф и отвечает, ну как минимум по запросу, от клиента
ПС. Лучше бы подумали как КБ давать 1..2% за оплату коммуналки через Приват. Ведь коммунальщики делятся с банком комисс за оплату коммуналки, эта комисс включена в сам тариф коммунальщиков. А банка за оплату коммуналки еще и с клиентов сдирает мзду, еще и со страшными глазами пугает мою тёщу
valya написав:ПриватБанк На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
Может свекровь?! Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами... поэтому доверять цифрам от привата - себя не уважать... как то так