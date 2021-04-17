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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:49
Re: Приватбанк
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Додано: Нед 18 кві, 2021 04:26
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
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