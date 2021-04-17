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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8861886288638864
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:49

Re: Приватбанк

+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 04:26

  ingtrans написав:+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:05

  klug написав:
  ingtrans написав:+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.

Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак
sens
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  #<1 ... 8861886288638864
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