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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8861886288638864 Додано: Суб 17 кві, 2021 20:49 Re: Приватбанк +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков. ingtrans

Повідомлень: 2674 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 04:26 ingtrans написав: +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков. +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька. Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька. klug Повідомлень: 5665 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 731 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 06:05 klug написав: ingtrans написав: +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков. +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька. Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.

Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак sens

Повідомлень: 12570 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 07:24 klug написав: ingtrans написав: +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков. +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька. Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.

Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами". Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами". ingtrans

Повідомлень: 2674 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 07:45 ingtrans написав: klug написав: ingtrans написав: +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков. +1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.

Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька. Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.

Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами". Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами".

Ну так каждый судит из личного опыта. К примеру если в моем городе из всех поставщиков приват обновляет данные после оплаты "другими" платежными сервисами только "нефтегаз Украины", а остальные висят неизменными до следующего месяца - естественно я напишу что приват ничего не обновляет. А если в вашем городе по другому вы и вывод сделаете диаметрально противоположный. Не лично мне кажется что процент "оперативно-обновляемых" поставщиков услуг тут не очень высокий. Хотя бы потому что сам банк заинтересован чтобы им платили чаще. Поэтому ему выгоднее показывать долг а не нули. Вдруг кто-то с перепугу по второму разу оплатит Ну так каждый судит из личного опыта. К примеру если в моем городе из всех поставщиков приват обновляет данные после оплаты "другими" платежными сервисами только "нефтегаз Украины", а остальные висят неизменными до следующего месяца - естественно я напишу что приват ничего не обновляет. А если в вашем городе по другому вы и вывод сделаете диаметрально противоположный. Не лично мне кажется что процент "оперативно-обновляемых" поставщиков услуг тут не очень высокий. Хотя бы потому что сам банк заинтересован чтобы им платили чаще. Поэтому ему выгоднее показывать долг а не нули. Вдруг кто-то с перепугу по второму разу оплатит Flamingo 1

Повідомлень: 6134 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1582 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8861886288638864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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