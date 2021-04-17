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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:49
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 04:26
ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
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klug
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Додано: Нед 18 кві, 2021 06:05
klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак
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sens
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:24
klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами".
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:45
ingtrans написав: klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами".
Ну так каждый судит из личного опыта. К примеру если в моем городе из всех поставщиков приват обновляет данные после оплаты "другими" платежными сервисами только "нефтегаз Украины", а остальные висят неизменными до следующего месяца - естественно я напишу что приват ничего не обновляет. А если в вашем городе по другому вы и вывод сделаете диаметрально противоположный. Не лично мне кажется что процент "оперативно-обновляемых" поставщиков услуг тут не очень высокий. Хотя бы потому что сам банк заинтересован чтобы им платили чаще. Поэтому ему выгоднее показывать долг а не нули. Вдруг кто-то с перепугу по второму разу оплатит
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Flamingo
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