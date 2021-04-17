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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:49
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
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ingtrans
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Додано: Суб 17 кві, 2021 23:29
ПриватБанк написав: napa08n написав:ПриватБанк
Ваше питання вже в роботі у профільних фахівців. По результату вам зателефонуємо.
Это хорошо, но в понедельник (19.04.21) - последний день уплаты налогов без штрафных санкций.
Специально сейчас попробовал создать новый платеж и убедился, что в существующем пользовательском интерфейсе Приват-24 для бизнеса нет возможности создать назначение платежа для оплаты на Единий рахунок согласно требований наказа МФУ від 24.07.2015 № 666 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847).
В наказе конкретно про единий рахунок - II. Заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку.
Нонсенс, что ПриватБанк не предоставляет возможности заплатить налоги в бюджет.
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napa08n
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Додано: Нед 18 кві, 2021 04:26
ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
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klug
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Додано: Нед 18 кві, 2021 06:05
klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:24
klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами".
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:45
ingtrans написав: klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
Вопрос был не столько в оперативности обновления (хотя у меня в Привате данные обновляются примерно 6-го числа каждого месяца), а в том, что данные обновляются независимо от того, через что платил, потому что изначально было утверждение, что "приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами".
Ну так каждый судит из личного опыта. К примеру если в моем городе из всех поставщиков приват обновляет данные после оплаты "другими" платежными сервисами только "нефтегаз Украины", а остальные висят неизменными до следующего месяца - естественно я напишу что приват ничего не обновляет. А если в вашем городе по другому вы и вывод сделаете диаметрально противоположный. Не лично мне кажется что процент "оперативно-обновляемых" поставщиков услуг тут не очень высокий. Хотя бы потому что сам банк заинтересован чтобы им платили чаще. Поэтому ему выгоднее показывать долг а не нули. Вдруг кто-то с перепугу по второму разу оплатит
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Flamingo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:46
Flamingo написав:
Ну так каждый судит из личного опыта. К примеру если в моем городе из всех поставщиков приват обновляет данные после оплаты "другими" платежными сервисами только "нефтегаз Украины", а остальные висят неизменными до следующего месяца - естественно я напишу что приват ничего не обновляет. А если в вашем городе по другому вы и вывод сделаете диаметрально противоположный. Не лично мне кажется что процент "оперативно-обновляемых" поставщиков услуг тут не очень высокий. Хотя бы потому что сам банк заинтересован чтобы им платили чаще. Поэтому ему выгоднее показывать долг а не нули. Вдруг кто-то с перепугу по второму разу оплатит
Так у нас опыт-то, похоже, как раз одинаковый: Приват обновляет данные независимо от того, каким образом была проведена оплата. Да, обновление раз в месяц, но опять же, суть комментариев не в частоте обновления, а в том, что обновление есть и 37к грн долга не могло "накопиться" только потому что Приват не обновляет данные по счетам, оплаченным не в Привате:
Карамболь написав:
Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:23
ingtrans написав:
суть комментариев не в частоте обновления, а в том, что обновление есть и 37к грн долга не могло "накопиться" только потому что Приват не обновляет данные по счетам,
Я бы даже сказал по-другому: сотрудники банка ну никак не должны копаться в каких-либо данных клиентов, которые не имеют отношения к банку, и уж тем более не высказывать недовольства найденным клиенту в лицо.
Да и вообще, тот факт, что задолженность по услугам фактически открыта всем желающим - это преступление, хотя это уже, конечно, не к банку вопрос.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:24
sens написав: klug написав: ingtrans написав:
+1, замечательно обновляет. Я как раз по Привату по большинству предприятий и ориентируюсь, сколько платить, хотя плачу сейчас в ПУМБ, а до того платил в Форвард, Юнекс, ну и на сайтах самих поставщиков.
Залежить від постачальника послуг: є такі, за якими оновлюється майже у реальному часі, а за іншими раз на місяць, а то може і залипнути на кілька.
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Вчора увечері працювало на Конкорд...
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