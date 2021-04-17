RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8862886388648865
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09

  kreuz написав:
  sens написав:Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак

Вчора увечері працювало на Конкорд...

На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося.
KVV
 
Повідомлень: 756
З нами з: 29.11.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8862886388648865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, kostya77, MASolomko, ramaz, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9723)
18.04.2021 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.