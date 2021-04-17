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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09
kreuz написав: sens написав:
Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак
Вчора увечері працювало на Конкорд...
На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося.
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